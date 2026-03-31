3月31日（現地時間30日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズは、敵地アメリカン・エアラインズ・センターでダラス・マーベリックスを124－94で下し、46勝29敗でウェスタン・カンファレンス5位を堅持した。 ウルブズは右ヒザ負傷から復帰したアンソニー・エドワーズがベンチスタートで17得点4アシストを残したほか、ジュリアス・ランドルがゲームハイの24得点に