岡山県・邑久町漁協の漁場が、生態系保全が図られている区域として国が認定する「自然共生サイト」に選ばれました。 【写真を見る】邑久町漁協の漁場が国が認定する「自然共生サイト」に生物多様性の保全が図られている【岡山】 「それでは認定証をお渡しいたします」 生態系保全に取り組んでいる邑久町漁業協同組合や瀬戸内市など9つの団体に認定証が贈られました。生物多様性の保全が図られている区域として国が認定する「