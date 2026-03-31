きょう（31日）で、今年度が終わります。岡山市役所では、長年にわたり愛された地下食堂が閉店することになり、職員や市民らが別れを惜しみました。 【画像をみる】1989年の市役所食堂の様子 「きょうで最後になります。長いことありがとうございました」 「ハヤシライス、お待たせいたしました」 最後の営業日を迎えた岡山市役所の「地下食堂」です。 日替わり定食やうどんなど約30種類のメニューを手ごろな価格で提供