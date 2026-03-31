TWICEのMINAとJEONGYEONが、アメリカ・フロリダ州にあるユニバーサル・スタジオ・フロリダに遊びに行った際の様子を自身のInstagramに公開している。 （関連：【写真】TWICE MINA & JEONGYEON、ユニバーサル・スタジオ・フロリダを仲良く満喫「はしゃいでてかわいい」「眼福すぎる」） ワールドツアー『THIS IS FOR』を開催中のTWICE。3月27日、28日にはオーランド公演が行われ、その際