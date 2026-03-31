（台北、台中中央社）国民党は31日、江啓臣（こうけいしん）立法院副院長（国会副議長）が11月に行われる中部・台中市長選の党公認候補に決まったと発表した。党内予備選として行われた世論調査で、江氏の支持率が他の候補者を上回った。台湾では11月28日に4年に1度の統一地方選が行われる。台中市を含む22県市全ての首長や議会議員などが対象で、各党が党公認候補の選定を進めている。世論調査は電話で行い、楊瓊瓔（ようけいよう
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