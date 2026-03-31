日本は値上げの「春」です。帝国データバンクによりますと、4月の値上げは2798品目と、2025年10月以来半年ぶりに単月で2000品目を超えました。 【写真を見る】「もはや驚かない」の声多数 4月から食品2798品目値上げ 一方…愛知のスーパーでは｢野菜お値打ち コメは落ち着く傾向｣ 最も多いのは、マヨネーズやドレッシングなど調味料で1514品目。次いで即席麺など加工食品が609品目でした。主な要因は「原