ミランは31日、パルチザン・ベオグラードからモンテネグロ代表FWアンドレイ・コスティッチを完全移籍で獲得したことを発表した。コスティッチは2026年7月1日付けでミラン・フトゥーロ（U−23チーム）に加入することになる。現在19歳のコスティッチは母国のブドゥチノスト・ポドゴリツァの下部組織育ちの188センチのセンターフォワード。2025年7月にセルビア屈指の名門パルチザンへステップアップを果たすと、今季ここまでのリ