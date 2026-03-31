藤枝MYFCは31日、水戸ホーリーホックからFW久保征一郎が期限付き移籍加入したと発表した。移籍期間は2026年6月30日までとなる。現在24歳の久保は身長186センチのFW。鹿児島県出身でFC東京U−18から法政大学に進学した後、2024シーズンから水戸へ加入。昨シーズンはJ2リーグで21試合4ゴールの数字を残し、クラブ史上初のJ1昇格に貢献した。今シーズンここまでは明治安田J1百年構想リーグで2試合に出場していたが、J2の藤枝へ