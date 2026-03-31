FIFAランキング19位の日本代表は現地３月31日、同４位の強豪イングランドと聖地ウェンブリー・スタジアムで国際親善試合を戦う。その前日会見・練習に来ていた英紙『THE Sun』のロイド・キャンフィールド記者に取材をすると、やはりと言うべきか、警戒する選手にプレミアリーグでプレーする三笘薫（ブライトン）の名前を挙げた。「ミトマは我々にとって危険な選手ですね。いつもプレーを見ているし、見ていて一番ワクワクす