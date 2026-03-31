【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人がプレゼンターを務める番組『プロフェッショナルランキング』のレギュラー放送が、4月6日22時からスタートする。このたび、番組内容と場面写真が公開された。 ■パネラーにM!LK塩崎太智＆吉田仁人ら登場 『プロフェッショナルランキング』＝通称『プロラン』は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくラ