○エクサＷｉｚ [東証Ｇ] 三井住友ＦＧ を割当先とする955万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は565円。 ○ステラファ [東証Ｇ] ＣＶＩＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓを割当先とする100万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は696円。 [2026年3月31日] 株探ニュース