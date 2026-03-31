○エクサＷｉｚ [東証Ｇ] 三井住友ＦＧ を割当先とする955万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は565円。 ○ステラファ [東証Ｇ] ＣＶＩＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓを割当先とする100万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は696円。 [2026年3月31日] 株探ニュース
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