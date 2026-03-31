大阪6月限 日経225先物51200-850（-1.63％） TOPIX先物3502.0-53.0（-1.49％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比850円安の5万1200円で取引を終了。寄り付きは5万1010円と、シカゴ日経平均先物（5万1115円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。現物の寄り付き後には5万0640円まで下げ幅を広げたが、前場中盤以降は急速に切り返してプラス圏を回復すると、5万2260円まで