ＭＵＳＣＡＴＧＲＯＵＰ [東証Ｇ] が3月31日大引け後(19:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結売上高を従来予想の44.7億円→41億円(前期は29.8億円)に8.3％下方修正し、増収率が49.7％増→37.3％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結売上高も従来予想の28.6億円→24.9億円(前年同期は17.8億円)に12.9％減額し、増収率が60.0％増→39.4％