31日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比320円高の5万1520円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1063.72円に対しては456.28円高。出来高は3413枚となっている。 TOPIX先物期近は3524ポイントと前日比22ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.14ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51520