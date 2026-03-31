全国各地で感染者が増えている「はしか」。 感染力が極めて強いといわれています。 国立健康危機管理研究機構によりますと、今月22日までの1週間に全国で13人確認され、今年の累計は152人にのぼっています。 県内では27日、長崎市で患者の発生が確認されました。 長崎市保健所によりますと、感染したのは長崎市に住む20代の女性で、今月21日に発熱。 翌22日に発疹が出始め、医療機関で遺伝子検査を行った