南島原市西有家町の南島原市役所では、31日午前9時45分頃、駐車場にいた50代とみられる女性が軽乗用車にはねられる事故がありました。 警察によりますと、軽乗用車は77歳の男性が運転していて、駐車場の車止めを乗り越え、前方にある植え込みに突っ込みました。 この事故ではねられた女性はろっ骨を折るなどの重傷で病院に搬送されましたが、意識はあるということです。