中国メディアの観察者網は30日、韓国が中国14都市を対象に10年間有効の数次ビザの発給を始めたと報じた。記事によると、このほど訪中した韓国文化体育観光部の崔輝永（チェ・フィヨン）長官は中国人観光客の誘致に向け、韓国政府が国際交通路線の拡充を計画していることに言及。さらに、中国人観光客の再訪を促すための措置として「訪韓歴のある人に5年間有効の数次ビザを発給し、3月30日からは中国14都市を対象に10年間有効の数次