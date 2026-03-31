中国最大の国防・重工メーカーNORINCOが開発した中国初となる7トン級大型輸送ドローン「長鷹-8」（NORINCO LUCA）が3月31日、中部河南省鄭州市の鄭州上街空港で初飛行に成功しました。これは、これまでに初飛行を果たした世界最大の貨物用ドローンとなりました。長鷹-8は滑走路に沿ってスムーズに加速し、わずか280メートルの滑走で離陸・上昇し、インテリジェント飛行制御、アビオニクス、機体電装システム、動力燃料、飛行特性な