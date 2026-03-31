先月末時点のコメの民間在庫量は過去10年で最も高い水準だったことがわかりました。農林水産省は31日、先月末時点のコメの民間在庫量が前の年の同じ月よりおよそ95万トン多い300万トンに達したと発表しました。これは過去10年で最も高い在庫水準となっています。一方、価格の高止まりは続いています。スーパーなどの小売り向けの販売価格は、前の年の同じ月と比べ、およそ16％値上がりしたほか、中食・外食事業者向けはおよそ40％