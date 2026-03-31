news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「生活費で口論に妻が夫を刺したか子どもを連れ一時逃走」についてお伝えします。◇千葉市の住宅で29日夜、28歳の男性が胸を刺される事件が発生。31日、殺人の疑いで検察に身柄を送られたのは、男性の妻・黒川まみ容疑者（27）。逮捕前の任意の調べに対し…黒川まみ容疑者（27）「生活費のことで口論になり刺した」夫の真稀さん（28）と、幼い長男と長女の4人暮らしだったと