news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「当選直後に“偽造印鑑”発注か田久保前市長の卒業証書偽造問題」についてお伝えします。◇東洋大学法学部を卒業していないにもかかわらず、卒業証書を偽造した罪などで30日、在宅起訴された静岡県伊東市の前市長・田久保真紀被告。あらたに、市長選に当選した直後に、卒業証書の偽造に使った印鑑をインターネットで業者に発注していたことがわかりました。捜査関係者により