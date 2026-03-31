◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島(31日、神宮球場)ヤクルトは1回表に2死3塁のピンチを招きますが、ショートの長岡秀樹選手のファインプレーで先制点を許しませんでした。この日先発したのは小川泰弘投手。先頭に初球でいきなり死球を与えると、送りバントで1死2塁、続いてファーストゴロの間に進塁され2死3塁のピンチを背負います。ここで迎えた佐々木泰選手に対してはストレートで強気に押しカウント1-2と追い込むと、4球目は