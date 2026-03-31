ボクシング・WBC世界バンタム級2位の那須川天心選手が31日、4月11日の再起戦へ向け意気込みを語りました。これまでキックボクシングで42戦全勝を成し遂げるなど、華々しい成績を残してきた那須川選手。22年のプロボクサー転向後は7戦全勝でタイトルマッチまでこぎ着けましたが、井上拓真選手に敗れキックボクシングキャリアを含め初黒星を喫していました。その再起戦として、4月11日に両国国技館にて同級1位で元2階級制覇王者のフ