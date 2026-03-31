京都府教育委員会は、教職員の人事異動を発表しました。 【写真を見る】【京都府・教職員人事異動2026】校長、教頭先生などの退職転任「あの先生どこ行ったん？」全掲載（小学校、中学校、義務教育学校、教育委員会） 教育委員会によりますと、人事異動の総数は2302件で、前年度よりも100件減りました。 異動の内訳は次のとおりです。▼小・中・義務教育学校校長：140件（前年度164件）▼小・中・義務教育学校副校長