4月1日（水）の近畿地方は、昼前後から再び広い範囲で雨になるでしょう。新年度のスタートには傘をお持ちください。 火曜に雨を降らせた日本海の低気圧は東へ離れていきますが、変わって西から南岸を別の低気圧が進んできます。夜にかけて近畿地方に近づき、再び広い範囲で雨を降らせる見込みです。 早朝は多少晴れ間の出る所もありますが、再び天気は下り坂で、昼前後に南や西の地域から雨が降りだす見込みです。