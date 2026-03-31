お笑いコンビ「キングコング」西野亮廣（45）が、30日深夜放送のJFN系「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演し、エンターテインメントの世界の原体験を語った。梶原雄太と99年にコンビを結成。01年にはフジテレビの人気コント番組「はねるのトびら」のレギュラーとして活躍した。活動はお笑いにとどまらず、絵本作家や映像作品のプロデューサー、実業家など各方面でらつ腕を振るう。その原体験を、今もはっきり覚