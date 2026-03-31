日本が英国、イタリアと共同開発する次期戦闘機の模型＝2024年7月、英南部ファンボロー（共同）日本、英国、イタリア3カ国で共同開発する次期戦闘機を巡り、カナダが日本政府に購入に向けた関心を伝えたことが分かった。オーストラリアやドイツなどほかにも関心を示している国が複数あるため、3カ国は販売先の拡大に向け、機密情報などを共有する新たな枠組みの創設を検討する。関係者が31日、明らかにした。小泉進次郎防衛相