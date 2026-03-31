産業ガス大手のエア・ウォーターは31日、豊田喜久夫相談役（77）が同日付で辞任したと発表した。不適切な会計処理問題を巡り、会長を退き特別調査委員会の調査に協力していたが、終了に伴い、自ら辞任を申し出た。