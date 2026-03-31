俳優の長田光平、有坂心花、谷田ラナが31日、東京・原宿の国立代々木競技場第一体育館で開催された『超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo』に出演した。【写真】ランウェイに登場したギャバン・インフィニティ“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『