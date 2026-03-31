試合開始前、選手を迎えるヤクルトの球団人気マスコット「つば九郎」＝神宮ヤクルト球団の人気マスコット「つば九郎」が31日、神宮球場での今季初戦となった広島戦で活動を再開した。試合前にグラウンドに姿を現すと温かい拍手に包まれた。スタンドには「おかえり」のボードも。明るく手を振ってファンの歓声に応え、池山隆寛監督や選手と抱き合うなどして交流した。つば九郎は1994年にデビューし、ブラックジョークを交えたス