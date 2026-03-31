中東情勢の緊迫を受け、経済産業省は３１日、プラスチックなどの原料となるナフサについて、米国などの地域からの調達を拡大すると発表した。４月の中東以外からの調達量は、通常の４５万キロ・リットルから９０万キロ・リットルに倍増する見通しだとしている。ホルムズ海峡が事実上封鎖されてから、民間企業が代替調達先を探していた。米国産ナフサの調達量を従来の３倍に当たる３０万キロ・リットルに拡大するほか、ペルーや