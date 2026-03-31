将棋の福間香奈女流五冠（３４）が妊娠・出産に関わるタイトル戦出場規定の見直しを要望したことを受けて発足した検討委員会（委員長・伊丹俊彦弁護士）は３１日、中間報告書を公表した。報告書では、改正前の女流棋士公式戦番勝負規定で問題となった「産前６週間から産後８週間までの期間と番勝負の日程が一部でも重複する場合には対局者の変更を行う」とする一律の出場禁止規定は設けず、個別事情に応じて柔軟に決定すること