イラン革命防衛隊は31日、ペルシャ湾でコンテナ船を攻撃したと発表しました。革命防衛隊は31日、映像とともに、ペルシャ湾でイスラエルに関連するコンテナ船を弾道ミサイルで攻撃したと発表しました。実際に船が被害を受けたかは分かっていません。これに先立ちクウェート当局は31日、ドバイ港周辺に停泊中の原油タンカーがイランのドローン攻撃を受けて火災が発生したと発表しました。負傷者はいないとしています。ホルムズ海峡を