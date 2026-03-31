お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が製作総指揮・原作・脚本を務める映画『えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』。3月27日から公開が開始されたが、興行成績はかなり厳しいようだ。本作は、2020年に公開された『映画 えんとつ町のプペル』の続編。前作は、コロナ禍の逆風下でも観客動員196万人、興行収入27億円を突破する大ヒットを記録した。当然、今回も数字を期待されていたのだがーー。「3月27〜29日の国内映画ランキ