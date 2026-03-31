3月30日からスタートした2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』。明治時代を舞台に、2人のナースの成長が描かれる物語だが、さっそく難題に直面しているようだ。「見上愛さんと上坂樹里さんのダブルヒロインという、朝ドラでは珍しい構成を採用している本作では、見上さん演じる一ノ瀬りんが家族と暮らしているのが、栃木県の那須地方という設定です。明治以前までは小藩の家老だったという一ノ瀬家だけあって、格式高い