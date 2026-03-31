職員の自殺を受け、石川県の能美市が全職員を対象に行ったパワハラに関するアンケート結果がまとまりました。約2割から3割の職員が、感情的な叱責などのパワハラを「見聞きしたことがある」と回答しました。石川県能美市では去年10月、総務部の上司から「残業三兄弟」などと言われた職員が、職場の悩みを訴える遺書を残して自殺しました。これを受け能美市は今月、全職員1270人を対象に、パワハラの実態を複数回答で訪ねる無