暖かい日が増えてくるこれからの時季には、さっと羽織れるカーディガンが重宝しそう。羽織としてはもちろん、ボタンをとめてプルオーバー風に着られるのも魅力です。そんなカーディガンが、【しまむら】から豊富に登場中。そのなかから、サマ見えを狙えるデザインのものをピックアップしました。春コーデに取り入れやすいアイテムを探している人は、ぜひチェックしてみて。 襟付きで上品見えするカ