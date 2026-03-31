4月1日から「改正道路交通法」が施行されます。自転車の軽微な交通違反には「青切符」が導入され、高校生を含む16歳以上に適用されます。 3月31日の通勤・通学の時間帯、福岡県福津市のJR福間駅前では、交通取締りを行う警察官の姿がありました。■森野里奈記者「今、自転車が停止を求められています。」警察官が呼び止めたのは、自転車で右側通行、いわゆる「逆走」をしていた男性です。■警察官「あす4月1日からは青切符の対