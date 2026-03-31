Metaは2025年11月、画像や動画内のオブジェクトを検出・分割・識別するためのAIモデル「Meta Segment Anything Model 3(SAM 3)」を発表しました。現地時間の2026年3月27日、SAM 3の複数オブジェクトを追跡する能力を向上したバージョン「SAM 3.1」をMetaがリリースしました。We’re releasing SAM 3.1: a drop-in update to SAM 3 that introduces object multiplexing to significantly improve video processing efficiency with