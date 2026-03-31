◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）東西トレセン担当記者が馬券的中のヒントを探る「Ｇ１トク捜リレー」。今週の大阪杯では、美浦・浅子祐貴記者が栗東滞在を続けるレーベンスティールに注目した。競走馬の育成などに携わって記者になったが、“これ”という走る馬の核心部分を導き出すことはできていない。ただ、Ｇ１を取るような馬は「スイッチがはっきりしている」と、関係者からよく耳に