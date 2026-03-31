◆国際親善試合イングランド―日本（３１日・ウェンブリースタジアム）日本代表は３１日、ＦＩＦＡランク４位の強豪イングランドと対戦する。サッカーの母国とのアウェー戦は、世界一を目指す森保ジャパンにとってこの上ない腕試しの機会となる。＊＊＊２２年カタールＷ杯の１次リーグでドイツ、スペインを破り、世界を驚かせた森保ジャパン。２３年にはドイツとの敵地での親善試合で再び勝利し、２５年にはサッカー