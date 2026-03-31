◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・バンテリンドーム）メジャー通算１６４発の中日の新外国人、ミゲル・サノー内野手が、来日初安打となる１号の先制ソロを放った。「６番・一塁」で先発出場。２回１死。巨人先発のウィットリーの１４２キロを完璧に捉えた。力感のないスイングから放たれた打球はオレンジに染まる左翼スタンドへと消えた。チーム１号となる先制ソロに、ゆっくりとダイヤモンドを一周すると、ドラミン