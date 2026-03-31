◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（３１日・神宮）２００２０東京五輪柔道女子５２キロ級金メダルの阿部詩（パーク２４）が始球式に登場した。愛犬の誕生日という「８０５」の背番号をつけたスワローズのホームユニホームでマウンドへ。力強く右腕を振ったが、ボールは惜しくもショートバウンドで捕手・古賀のミットへ。「９５点です。高校生の時に１度投げて以来のマウンドだったので、畳とはまったく違う雰囲気だったの