サッカーJ3のAC長野パルセイロは、成績不振により藤本主税監督を30日付けで解任。新しい監督に「昇格請負人」と呼ばれる小林伸二氏が就任しました。現在最下位に沈むチームを押し上げるため、急ピッチでチームの立て直しが始まっています。AC長野パルセイロ小林伸二新監督「おはようございます」31日、長野パルセイロの新たな監督に就任したのは、去年までJ3栃木SCの監督を務めていた小林伸二氏（65）です。小