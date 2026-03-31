ティーン向けファッション雑誌「ニコラ」の専属モデルの卒業イベントが３１日、都内で行われ、ニコラモデル９人、メンズモデル３人が卒業した。正装のドレス＆セットアップ姿で登壇した１２人は壇上で卒業スピーチを行い仲間や家族に感謝。涙ながらにニコラモデルとして最後のランウェーを歩いた。自身にとっての「ニコラ」という存在について尋ねられた白水ひよりは「たくさんの幸せをくれた存在。ニコラを通して出会えたフ