石破茂前首相の単独インタビュー後編は、総選挙で惨敗を喫したリベラル層について思うこと、トランプ大統領の人物像など、国内外のさまざまなテーマに言及。米国のイラン攻撃において日本の自衛隊派遣は将来的にあり得るのか。党切っての防衛政策通が自身の考えを語った。 石破茂前首相単独インタビュー（前編）憲法改正は自衛隊の明記とともに存在の明確化までが必要 から続く ――給付付き税額