去年8月、車を運転中に住宅に衝突し、同乗者を死傷させた当時19歳の男が、危険運転致死傷の非行内容で家庭裁判所に送られました。 【写真を見る】同乗の女子大学生が死亡 当時19歳の男を「危険運転致死傷」の非行内容で家裁送致 飲酒運転の非行内容は処分保留 危険運転致死傷の非行内容できょう付けで家庭裁判所に送られたのは、三重県松阪市に住む事故当時19歳の男です。 同乗していた19歳女子大学生は死亡 18歳男性は大けが