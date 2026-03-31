31日まで行われた選抜高校野球大会で、日本高野連など主催者は選手や審判、関係者への誹謗中傷や差別的な言動への対策として交流サイト（SNS）などの監視を行った。29日午後5時の時点で誹謗中傷の可能性がある投稿は約3500件確認され、そのうちおよそ1割に削除要請を行ったという。対象はX（旧ツイッター）と「ヤフーニュース」のコメント欄。監視を外部の会社に委託し、大会本部では約5人が削除要請するかどうか判断するなど