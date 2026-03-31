◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・バンテリンドーム）プロ車いすテニスプレーヤーで愛知県出身の小田凱人が、本拠地開幕戦の始球式を務めた。背番号「１」のユニホームを着用し、車いすで登場。マウンドの手前から、左手で投じたボールは、９２キロを計測し、ワンバウンドで捕手のミットへ収まった。投球前には、親交のある勝野からレクチャーを受けたようで、「ワンバンだけは…（避けたい）と思ってたけど、ワン