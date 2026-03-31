登録者数1940万人を超える人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン＝36）が31日、YouTubeを更新。視聴者へメッセージを記した。HIKAKINは「いつも応援してくれているみなさんへ。お騒がせしてしまい、申し訳ありません。本件は、4月5日（日）昼12:00にHikakinTVでお話させてください。もう少しだけ、待っていてください。ヒントはあの海の配信に隠されています。HIKAKIN」と手書きのメッセージを動画で投稿。メッセージと共に、荒れた海の